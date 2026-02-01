Un video captado por cámaras de vigilancia provocó indignación entre vecinos de la colonia La Jauja, en Tonalá, al mostrar el momento en que un vehículo atropella a un perro en el cruce de Eliodoro González y Benjamín Gutiérrez.

El incidente ocurrió el 11 de febrero por la tarde y, según testimonios, habría sido intencional, por lo que fue calificado como un acto de crueldad.

El animal murió posteriormente a causa de las lesiones.

La difusión del caso en redes sociales generó exigencias para que se investigue y se deslinden responsabilidades.

Hasta ahora no se ha confirmado la presentación de una denuncia formal, mientras habitantes piden reforzar acciones contra el maltrato animal.