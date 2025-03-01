La Iglesia de la Luz del Mundo rechaza a través de un comunicado difundido en sus redes sociales, las acusaciones de Estados Unidos contra su líder Naasón Joaquín García.

Luego de la audiencia del llamado apóstol de Jesucristo en una corte federal de Nueva York, sostiene que existe una campaña de difamación y manipulación mediática.

La Iglesia acusa que se utiliza al sistema judicial para atacar su fe y manifiesta su indignación por las detenciones de Eva García Y Joram Núñez, calificando el hecho como un intento de presionar y criminalizar a la comunidad cristiana. (Por Gricelda Torres Zambrano)