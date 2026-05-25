La alcaldesa de Guadalajara, Verónica Delgadillo, anunció la intervención de 102 escuelas públicas como parte del programa estatal “Jalisco con Estrella”, que busca rehabilitar planteles educativos en toda la entidad.

La presidenta municipal informó que ya fueron entregadas 31 escuelas y que se prevé inaugurar al menos un plantel por semana durante el actual ciclo escolar.

Además, el Ayuntamiento destinará tres millones de pesos para mantenimiento en 37 escuelas mediante acciones como impermeabilización, iluminación y mejoras eléctricas.

Las obras incluyen equipamiento tecnológico, domos, rehabilitación de canchas y modernización de baños y pisos. También se contemplan apoyos escolares y programas de mediación para atender casos de violencia y bullying.

En total, las inversiones estatales y municipales en infraestructura educativa superarán los mil millones de pesos.