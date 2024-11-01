Tras conjurarse la huelga de 18 años en la mina de Cananea, aún falta hacer justicia, dice el líder del Sindicato Nacional Minero Megalúrgico Frente, Carlos Pavón.

“Lo que le están pagando a la gente ahorita es esos cheques de aquel tiempo que depositó Grupo México para el pago de la gente, es lo que les están pagando. Están prometiendo ahí una pensión y cosas, pero es por medio del Gobierno Federal. La cuestión es que no hay salarios caídos, no hay reinstalaciones, no hay nada. ¿Cuál huelga resolvieron? Están resolviendo un problema social no una huelga. Si están hablando de justicia, yo creo que también justicia sería que Napoleón regresara los 55 millones de dólares, que son mil millones de pesos mexicanos que eso también es un faltante que son a los trabajadores. Hablan de una justicia pero tiene que ser completa”.

Hacer justicia, insistió, sería obligar a que el líder del sindicato que los representaba, Napoleón Gómez Urrutia, devolviera los 55 millones de dólares del fideicomiso minero. (Por Arturo García Caudillo)