La firma de un acuerdo con la farmacéutica Moderna no es sólo para la elaboración de la vacuna contra Covid, asegura la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Se firma con Moderna, que tiene un tipo de vacuna que se llama ARM Mensajero, pero es un tipo de vacuna que no solamente sirve para el Covid, sino que su diseño permite avanzar en muchas otras vacunas para otro tipo de enfermedades. Entonces, actualmente se va a fabricar primero la vacuna de Covid aquí en nuestro país y al mismo tiempo se fortalece la investigación en nuestro país, la investigación que tiene que ver con la producción de nuevas vacunas. ¿Qué nos interesa? Por ejemplo, vacunas contra enfermedades tropicales, cómo es el caso del dengue”.

Pero además, se traería también la investigación de Moderna para producir vacunas contra el cáncer y en ella participarán investigadores mexicanos de IMSS, el IPN y la UNAM. (Por: Arturo García Caudillo)