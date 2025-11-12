La tarde de este miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum encabeza una reunión en Palacio Nacional para evaluar el arranque del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, en compañía de funcionarios de su gabinete.

La reunión convocada a las 17:00 horas ha reunido hasta el momento a los secretarios del gabinete presidencial y a los directores del gabinete ampliado.

También participa el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla.

El plan consta de 12 ejes, con más de 100 acciones, con una inversión de más 57 mil millones de pesos.