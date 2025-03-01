Durante cuatro días a partir del jueves, se intensificará todavía más la vigilancia en el Bosque de la Primavera, como parte del operativo vacacional de Semana Santa y Pascua, explica el coordinador del OPD, Gabriel Vázquez Sánchez.

“Sí, más o menos el diez por ciento de nuestra visitación anual, los 360 mil que entran en el año, pues aproximadamente 36 mil, diez arriba el 11, 12 por ciento, llegan solamente el fin de semana, lo cual nos implica un impacto fuerte porque el bosque está en su punto más vulnerable”.

Vázquez Sánchez estima que este año el número de visitantes en el periodo vacacional de semana santa y pascua rondará los 40 mil, en su mayoría los próximos jueves, viernes sábado y domingo. Hace un llamado a no encender fuego, dado que el Bosque de la Primavera se encuentra en su punto más vulnerable. (Por Gricelda Torres Zambrano)