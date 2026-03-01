La Policía Vial desplegará un operativo con 160 elementos con motivo del partido de repechaje entre la Selección de la República Democrática del Congo y Jamaica, programado para este día a las 15:00 horas en el Estadio Guadalajara.

El dispositivo iniciará a las 12:00 horas y contempla cierres viales en las avenidas Aviación y Vallarta, así como en Avenida del Bosque. También se habilitarán contraflujos para facilitar tanto el ingreso como la salida de los asistentes.

Las autoridades informaron que, al término del encuentro, se implementará un contraflujo hacia Avenida Vallarta para agilizar la dispersión del tránsito.

Además, se mantendrá un cupo máximo de 4 mil 500 vehículos en el estacionamiento del estadio.

La Policía Vial recomendó a los automovilistas utilizar rutas alternas y prever tiempos de traslado durante la aplicación del operativo. (Por Edgar Flores Maciel)