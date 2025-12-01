La Liga MX anunció los días y horarios en los que se jugará la final del Torneo Apertura 2025 entre Toluca y Tigres. El jueves a las 20:00 horas en el Estadio Universitario de Nuevo León, los Felinos recibirán a los Diablos Rojos en el juego de Ida, mientras que la Vuelta se disputará en el Estadio Nemesio Díez el domingo 14 a las 19:00 horas. En una final inédita en la que Toluca busca el bicampeonato y el título numero 12 de su historia; en tanto que los Tigres van tras su novena corona, pues actualmente están empatado con León con 8 títulos cada uno.

El entrenador de los Tigres, Guido Pizarro, dice que más allá de la individualidades, su equipo está muy unido y va con todo en busca del título, sin importar que Toluca llegue como favorito.

“Sabemos que ha sido el más regular en el torneo y sabemos la capacidad que tiene, la capacidad de su entrenador, pero como siempre digo, yo confío plenamente en mi plantel, en mis jugadores y estamos trabajando para poder lograr el objetivo. Nosotros estamos conscientes de la fuerza que tiene este grupo no solamente en nombres y estamos todos muy unidos en tratar de lograr el objetivo”. (Por Manuel Trujillo Soriano)