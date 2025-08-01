Elementos de Protección Civil y Bomberos de Zapopan reanudaron a las 6:00 horas de este lunes la búsqueda de un joven de aproximadamente 25 años que, según versiones vecinales, habría sido arrastrado por la corriente en la colonia Santa Ana Tepetitlán la tarde del domingo.

De acuerdo con testigos, durante la tormenta vespertina un motociclista cayó a un canal en el cruce de las calles Leona Vicario y Aldama, y pidió ayuda antes de ser arrastrado por el agua. Bomberos iniciaron el operativo de búsqueda en ese momento y lo mantuvieron durante toda la noche y la mañana sin resultados.

Autoridades informaron que hasta ahora no se han encontrado pistas o indicios contundentes que confirmen el arrastre del joven, aunque los trabajos continúan en el lugar y a lo largo del afluente que atraviesa la colonia. (Por Edgar Flores Maciel)