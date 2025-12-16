El cuerpo de un hombre con varios días de evolución fue localizado dentro de una obra en construcción en la colonia Rural, en una zona despoblada entre Tonalá y Tlaquepaque, luego de un reporte anónimo que alertó a las autoridades.

El cadáver fue trasladado en calidad de no identificado al Servicio Forense, donde se practicará la autopsia correspondiente para determinar si se trató de un hecho delictivo.

De manera preliminar, las investigaciones apuntan a un posible homicidio, debido al estado del cuerpo y a la lejanía del lugar. (Por Edgar Flores Maciel)