El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el mundo “no estará seguro” si su país no ejerce control sobre Groenlandia, territorio autónomo de Dinamarca.

El mandatario defendió que la isla es clave para frenar la influencia de Rusia y China en el Ártico, y cuestionó el “derecho de propiedad” danés.

En tanto, Dinamarca y Groenlandia propusieron una misión de vigilancia de la OTAN, mientras que la Unión Europea analiza medidas de respuesta ante la amenaza de aranceles de Washington.