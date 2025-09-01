La Secretaría de Marina mantiene una fuerza operativa de 79 mil elementos navales distribuidos estratégicamente en el Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe, así como en el interior del país, para garantizar presencia institucional, vigilancia y capacidad de respuesta en todo el territorio nacional.

Este despliegue se respalda con 130 buques, 121 embarcaciones menores, 45 helicópteros, 47 aviones, nueve sistemas aéreos no tripulados, 99 drones y antidrones.

La dependencia indicó que cuenta con la Unidad de Operaciones Especiales que tiene un adiestramiento y equipamiento de alto perfil militar que incluye fuerzas especiales, comandos paracaidistas, buzos de combate, sistemas para eliminar artefactos explosivos, binomios caninos.