Especialistas del Antiguo Hospital Civil informaron que hasta 95 por ciento de las personas con VIH pueden alcanzar niveles “no detectables” desde el primer mes de tratamiento, lo que impide la transmisión del virus.

En algunos casos, señalan que esto ocurre en las primeras semanas, mientras que el resto podría lograrlo en un periodo de hasta tres meses si presentan cargas virales altas.

El personal médico destacó la disponibilidad de herramientas preventivas para combatir la enfermedad, así como la necesidad de un enfoque basado en derechos humanos y educación sexual.

Jalisco registra alrededor de 9 mil 600 casos de VIH; 85 por ciento están en tratamiento y 80 por ciento ya presentan cargas no detectables.