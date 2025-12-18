Las bajas temperaturas registradas este jueves provocaron heladas en la comunidad de La Yerbabuena y zonas aledañas de Tapalpa, informó la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco.

De acuerdo con estaciones meteorológicas, municipios como Tecolotlán, Tapalpa, Atemajac de Brizuela, San Gabriel y San Juan de los Lagos reportaron mínimas cercanas o inferiores a los 3 grados, mientras que en el Nevado de Colima se registró 1 grado.

La dependencia recordó que las heladas ocurren cuando la temperatura desciende a 0 grados o menos, lo que puede afectar la salud de población vulnerable, cultivos y sistemas de agua.

Ante el pronóstico de frío persistente, exhortó a la población a abrigarse, evitar cambios bruscos de temperatura y extremar cuidados con menores, adultos mayores y animales.