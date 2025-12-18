La reapertura parcial de las obras en Camino Real a Colima y Carretera a Chapala ha permitido ahorros de tiempo de entre 20 y 40 minutos para automovilistas, especialmente en horas pico, informó el comisario de la Policía Vial, Jorge Arizpe.

Detalló que, en promedio, los traslados se han reducido hasta media hora respecto al periodo de mayor congestión durante los trabajos.

Añadió que en López Mateos también se registran mejoras con el carril de contraflujo, aunque menores, debido a que persiste la preferencia por esa vía sobre Camino Real a Colima.

El operativo de contraflujo quedará suspendido del 22 de diciembre al 12 de enero por el periodo vacacional.

Asimismo, recordó el reforzamiento de los operativos de alcoholemia y llamó a evitar conducir bajo los efectos del alcohol.