Un joven de 19 años resultó herido de bala en el tórax tras una pelea entre varios jóvenes en la plaza principal de Las Juntas, en el municipio de Tlaquepaque. La riña escaló hasta que uno de los involucrados disparó un arma de fuego.

La víctima logró llegar a su domicilio en la calle Río Tomatlán, en la colonia El Vergel, donde pidió ayuda a sus padres antes de desvanecerse. Paramédicos de la Cruz Verde Marcos Montero lo trasladaron en estado crítico al hospital para su atención.

Policías municipales no localizaron indicios ni al agresor. El joven no pudo identificar al responsable, por lo que autoridades estatales iniciaron las investigaciones. (Por Edgar Flores Maciel)