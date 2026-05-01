Tras la lamentable muerte de un joven de 13 años y gracias a la voluntad de su familia, el Hospital de Pediatría del IMSS Jalisco logró una donación multiorgánica de los 2 riñones, el hígado y ambas córneas.

Según se da cuenta en un boletín oficial del Instituto Mexicano del Seguro Social, 2 pacientes pediátricos recibieron los riñones y otro menor recibió una de las córneas.

Mientras que el hígado fue trasladado de urgencia a la Ciudad de México para atender una urgencia nacional y salvarle la vida a un paciente en estado crítico, internado en el Hospital General de Cuernavaca, Morelos.

La donación y las intervenciones quirúrgicas habrían ocurrido entre los días 4 y 5 de mayo, reportándose este lunes a los pacientes trasplantados en recuperación y bajo observación médica. (Por Gustavo Cárdenas)