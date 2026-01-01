Personal federal impidió al colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco realizar labores de búsqueda en los alrededores del rancho Izaguirre, en Teuchitlán.

Integrantes del colectivo acudieron al sitio, identificado como presunto campo de adiestramiento del crimen organizado, pero elementos de la Fiscalía General de la República, el Ejército y la Guardia Nacional restringieron el acceso.

El colectivo informó que buscó dialogar con autoridades para continuar la búsqueda de restos humanos, sin lograr autorización.