El primer ministro canadiense, Mark Carney, arribó este jueves al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles a bordo del vuelo de la Real Fuerza Aérea Canadiense, donde fue recibido por el canciller Juan Ramón de la Fuente.

Tras un breve protocolo, Carney se dirige en un convoy hacia el centro de la Ciudad de México.

La presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que en la reunión bilateral prevista para este jueves se abordará el fortalecimiento de la asociación estratégica México-Canadá, con énfasis en comercio e inversión.

La mandataria subrayó que este nuevo nivel de cooperación busca consolidar la relación más allá del marco del tratado vigente entre ambos países.