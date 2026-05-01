El Gobierno de México inauguró la Glorieta de las Mujeres Libres en Baja California Sur, una obra vial que busca agilizar la movilidad en una de las zonas con mayor carga vehicular del estado y beneficiar a más de 351 mil habitantes y 2.6 millones de turistas.

Durante un enlace con la conferencia presidencial, el titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva Medina, y el gobernador Víctor Manuel Castro Cosío, pusieron en operación el paso a desnivel construido en San José del Cabo con una inversión de 700 millones de pesos.

La obra de 1.5 kilómetros cuenta con dos carriles por sentido y busca reducir congestionamientos que generaban filas de hasta un kilómetro y tiempos de espera superiores a 40 minutos.

El proyecto incluye ciclovía, banquetas accesibles, cruces peatonales, alumbrado y áreas verdes recuperadas.

Además, conecta puntos estratégicos como el Aeropuerto Internacional de Los Cabos y la carretera Transpeninsular.