Sólo son entrevistas, no hay imputación alguna, dice la presidenta Claudia Sheinbaum, luego que la Fiscalía General de la República citara a comparecer a los gobernadores de Chihuahua, Maru Campos; y de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

“Y como parte de los procedimientos, entiendo que llamó a la gobernadora también a una entrevista, no quiere decir que esté imputada de algún tema, sino sencillamente, por lo que informó la fiscalía, fue llamada a una entrevista. Y también, entre otros muchos casos está el caso de Sinaloa, que, debido a la solicitud de detención urgente con fines de extradición a diez mexicanos, pues también abrió una investigación y está llamando también a entrevistas, entre ellos al gobernador con licencia de Sinaloa. Entonces, pues es parte de las investigaciones que hace la fiscalía, por eso yo dije, bueno, pues son procedimientos, no hay imputación, sino sencillamente entrevistas”.

De hecho, en el caso de Chihuahua, fueron citados y han estado compareciendo varios funcionarios, entre policías locales y militares. (Por Arturo García Caudillo)