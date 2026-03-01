Con una inversión cercana a 285 millones de pesos fue inaugurado el Hospitalito Sur en la colonia Sendas de Tepeyac, en Zapopan, instalación que permitirá ampliar la cobertura médica para hasta 63 mil habitantes del sur del municipio.

El nuevo centro de salud cuenta con consulta externa, urgencias para adultos y pediatría, área de imagenología, laboratorio y dos quirófanos.

El alcalde Juan José Frangie destacó que el proyecto forma parte de los compromisos de su administración para fortalecer la infraestructura médica.

El hospital será operado por el OPD Servicios de Salud de Zapopan y ayudará a reducir la carga de atención en la Cruz Verde Las Águilas.

Con esta obra, Zapopan se convierte en el único municipio del país en operar dos hospitales públicos con recursos propios.