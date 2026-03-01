Un hombre de aproximadamente 65 años murió la noche de este martes tras un accidente vehicular registrado en la Carretera Guadalajara–Ameca, a la altura del paraje conocido como Los Chorros, en el municipio de Tala.

El percance ocurrió alrededor de las 21:30 horas, cuando cuerpos de emergencia acudieron al sitio y localizaron una camioneta Dodge Nitro con severos daños en la parte frontal.

En el asiento del conductor fue encontrado el hombre, quien se hallaba prensado entre los restos del vehículo y sin signos vitales. Paramédicos confirmaron el fallecimiento en el lugar.

Elementos de Protección Civil y personal de la Cruz Verde acordonaron la zona en espera de peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, quienes realizaron las maniobras para liberar el cuerpo.

De manera preliminar se informó que la víctima era vecino del fraccionamiento Los Ruiseñores, en el municipio de Tala. Las autoridades investigan las causas que provocaron el accidente. (Por Edgar Flores Maciel)