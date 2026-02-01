Los Pumas remontaron de gran manera para vencer 3-2 al Puebla, de visita al estadio Cuauhtémoc, al ponerse en marcha la jornada 6 de la Liga MX.

Los de la franja estuvieron en ventaja con anotaciones de Juan Pablo Vargas y Edgar Guerra, pero los de la UNAM le dieron la vuelta con goles de Guillermo Martínez, Robert Morales de penal, y del brasileño Juninho, este a dos minutos del final.

El técnico Efraín Juárez quedó contento con la reacción de sus jugadores. “Este triunfo es por y para ellos, los resultados son los que respaldan al técnico. Darles todo el mérito a ellos; hoy han demostrado que entienden el trabajo. No es fácil jugar con todo lo que pasa por afuera del club. Pumas tiene carácter. Entiendo lo que es ser Puma y defiendo mi casa que conozco durante 27 años. Estamos tratando de resolver muchas cosas que se han dejado por muchos años. Estoy aquí por el amor que le tengo a la afición”.

En el estadio La Bombonera, el Toluca se impuso 1-0 a los Xolos con solitaria anotación de Paulinho.

Hoy destaca en el estadio Akron el Clásico Nacional, Chivas Vs América, a las 9 de la noche. Los demás encuentros sabatinos de la Liga MX son: San Luis-Gallos Blancos, Pachuca-Atlas, Juárez-Necaxa y Monterrey León. (Por Martín Navarro Vásquez)