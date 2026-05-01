De cara al temporal de lluvias 2026, Protección Civil Zapopan ya notificó a más de 800 familias ubicadas en zonas de riesgo por inundación.

El director de la corporación, Mario Alberto Espinoza, detallo que el total de fincas supera las mil, y que ellos hacen su trabajo al apercibirlos ante el riesgo que corren, pero no tienen facultades para desalojarlos.

“Se están en proceso del levantamiento de apercibimientos a la fecha van 852, del universo que tenemos es de 1,300 aproximadamente que corresponde a 5 mil personas en situación de alto riesgo de inundación que se hicieron el año pasado, este año estamos actualizando porque todos los años hacemos el mismo extracto de información con la intención de comunicar a la Comisión Nacional del Agua, y empezar a hacer algunas actuaciones muy puntualizadas de manera estratégica”.

El director de Protección Civil Zapopan, detalló que son 17 cuencas en el municipio, y que en todas han identificado personas en riesgo. (Por Gustavo Cárdenas)