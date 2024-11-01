La inflación general en México aceleró por tercer mes consecutivo y se ubicó en 4.59 por ciento anual en marzo, su mayor nivel desde octubre de 2024, informó el INEGI.

De acuerdo con el Instituto, el incremento en este indicador ocurrió por un aumento en los precios del jitomate, transporte aéreo, así como loncherías, fondas, torterías y taquerías.

En contraste, la inflación subyacente descendió a 4.45 por ciento, lo que refuerza la expectativa de nuevos recortes a la tasa de interés por parte del Banco de México.