Con una inversión de casi 14 mil millones de pesos, este mes comenzará la reconstrucción de caminos en los estados afectados por las lluvias a finales de 2025, así lo informa el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva.

“Esto es importante que la población lo sepa: estuvimos en procesos de licitación, si bien se atendió la emergencia y hay paso y hemos estado reponiendo cualquier paso provisional que tenga alguna afectación, la reconstrucción está iniciando en abril, pero son 396 tramos y caminos; 94 puentes, 50 en Hidalgo, 22 en Puebla, 18 en Veracruz, 3 en Querétaro y uno en San Luis Potosí. Todas estas obras están iniciando en abril, estuvieron en proceso de licitación el mes pasado”.

En el mismo sentido, explica que en Guerrero ya se concluyó con la reconstrucción de 68 puentes que sufrieron afectaciones por fenómenos climatológicos. (Por Arturo García Caudillo)