El joven señalado por participar junto a su padre en el ataque armado contra una festividad de la comunidad judía en la playa de Bondi, en Sídney, salió del coma y recuperó la consciencia, informaron este martes medios australianos.

Se trata de Naveed Akram, de 24 años, quien continúa hospitalizado y bajo custodia policial tras resultar herido el día del atentado.

Su padre, Sajid Akram, murió abatido por la policía durante el ataque, que dejó 15 personas fallecidas y cerca de 40 heridas.

Las investigaciones apuntan a que ambos actuaron de forma independiente y bajo influencia de ideología extremista ligada al Estado Islámico.

Autoridades confirmaron además que los sospechosos estuvieron en Filipinas semanas antes del atentado, en una región con presencia de grupos afines al EI.