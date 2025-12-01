La Presidenta Claudia Sheinbaum acordó con líderes empresariales la creación de un Consejo para la Promoción de Inversiones vinculadas al Plan México.

En una reunión privada en Palacio Nacional, la Mandataria formalizó el nuevo mecanismo, previo a una posible reunión bilateral con Donald Trump en Washington.

La coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional, Altagracia Gómez, explicó que el órgano dará seguimiento a inversiones, proyectos de infraestructura, energía y servicios.