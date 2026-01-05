El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que la flota naval enviada a Medio Oriente está preparada para cumplir su misión “con rapidez y violencia si es necesario”, en un mensaje dirigido a Irán a través de Truth Social.
El mandatario comparó el despliegue con acciones previas en Venezuela y urgió a Teherán a sentarse a negociar un acuerdo que excluya armas nucleares.
Trump recordó ataques previos contra Irán y advirtió que una nueva confrontación tendría consecuencias aún más graves.
El mensaje coincide con la llegada a la región de un contingente encabezado por el portaaviones nuclear Abraham Lincoln, enviado pese a que las protestas internas en Irán ya fueron contenidas.
En contraste, el gobierno iraní señaló que ve más probable un escenario de confrontación que de diálogo con Washington.
Trump advierte a Irán que flota de EU está lista para actuar “con rapidez y violencia”
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que la flota naval enviada a Medio Oriente está preparada para cumplir su misión “con rapidez y violencia si es necesario”, en un mensaje dirigido a Irán a través de Truth Social.