En el marco del mes de la Lucha contra el Cáncer de Mama, Soriana Fundación y Procter & Gamble anunciaron una alianza con el Centro Oncológico Internacional (Fundación COI) para impulsar la creación de la Clínica de la Mujer en COI Satélite, en Naucalpan, Estado de México.

Durante octubre, parte de las ventas de productos P&G en tiendas Soriana se destinarán al equipamiento de un consultorio oncológico especializado y a la entrega de 150 becas para estudios y consultas médicas a mujeres en situación vulnerable.

El proyecto busca mejorar la detección y tratamiento oportuno de cánceres femeninos como el de mama, cérvico-uterino y de ovario.

Soriana y P&G destacaron que la campaña promueve la prevención y el acceso equitativo a servicios de salud de calidad para las mujeres mexicanas.