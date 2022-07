Hoy comenzó el sueño de convertirse en policías para 235 mujeres y hombres que buscan ingresar a la Secretaría de Seguridad de Jalisco.

Comienzan con su preparación que les permitirá ser policías estatales, policías custodios y policías viales.

Narra su proceso de adiestramiento el director de la academia estatal Fernando Curiel Campos.

“En los próximos seis meses se les impartirán materias como mediación y solución de conflictos, manejo correcto de las armas, el uso racional de la fuerza, doctrina policial, cultura de la legalidad, la actuación policial dentro del sistema de justicia penal, derechos humanos, proximidad social y vinculación con la ciudadanía, entre otras materias no menos importantes”.

Además de estos elementos que hoy se incorporaron a la academia estatal hubo otros 150 interesados que se quedaron en el camino porque no aprobaron las pruebas de control y confianza o no cumplían con los requisitos. (Por José Luis Escamilla)