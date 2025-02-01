El Gobierno de México presentó el Sistema de Alertamiento Masivo, que enviará notificaciones a 80 millones de celulares durante el Simulacro Nacional de este viernes.

Autoridades destacan que la herramienta permitirá alertar incluso en comunidades rurales y fortalecer la prevención ante desastres naturales.

La coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, informó que ya se inscribieron al ejercicio nacional más de nueve millones de personas y 125 mil inmuebles.

México es el cuarto país en implementar este sistema de alerta móvil.