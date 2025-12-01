Un hombre fue vinculado a proceso y deberá permanecer en prisión preventiva por su presunta responsabilidad en un incendio forestal que afectó cuatro hectáreas dentro del Área Natural Protegida Cerro Viejo, en Tlajomulco.

El imputado, identificado como Nolberto Ismael “N”, enfrenta cargos por ecocidio debido al siniestro registrado el 30 de abril de 2022 en el paraje La Cruz, del ejido San Miguel Cuyutlán. Para extinguir las llamas —que presentaron cinco focos activos— fue necesario desplegar un operativo con 16 brigadistas y el helicóptero “El Palomo”, que realizó 28 descargas de agua.

El incendio dañó un bosque de roble y encino ubicado en una zona bajo resguardo estatal desde 2013. Tras la audiencia del 5 de diciembre, el juez consideró que existían elementos suficientes para dictar la vinculación a proceso. El acusado cuenta con antecedentes previos por ecocidio. (Por Edgar Flores Maciel)