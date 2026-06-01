Un hombre de aproximadamente 30 años fue encontrado sin vida al interior de una vivienda del fraccionamiento Colina Real, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga.

El hallazgo generó la movilización de corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia que acudieron tras recibir el reporte ciudadano.

De acuerdo con los primeros indicios, la víctima presentaba múltiples huellas de violencia y habría fallecido a consecuencia de diversos golpes.

Las autoridades consideran como principal línea de investigación una agresión directa, aunque las circunstancias del crimen aún son materia de análisis.

Policías municipales resguardaron el inmueble, mientras que elementos del Ejército Mexicano apoyaron en las labores de vigilancia perimetral.

Por su parte, peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses realizaron el levantamiento de indicios y trasladaron el cuerpo al Servicio Médico Forense.

La Fiscalía del Estado continúa con las investigaciones para esclarecer el caso y localizar a los responsables. (Por Edgar Flores Maciel)