La película “Un portero muy improbable” llegará a las salas de cine como una de las apuestas mexicanas que mezcla el futbol con una historia de inclusión y superación personal, en pleno camino rumbo al Mundial 2026.

La cinta busca visibilizar a las personas con autismo, así lo mencionó el director Mike Ortiz en entrevista con Notisistema.

“La inspiración viene de ahí, de visibilizar un tema que me nace de una manera muy particular, pero precisamente el reto era como un tema que requiere empatía y visibilidad lo abordabamos de una manera sumamente entretenida, de una manera que fuera universal para todos, de una manera que conectar con todo el mundo”.

“Un portero muy improbable” cuenta con el respaldo de figuras del futbol mexicano como Raúl Jiménez, Marco Fabián, Jorge Campos y Héctor Moreno, y llegará a los cines de México el próximo 14 de mayo. (Por Katia Plascencia Muciño)