La política migratoria de Estados Unidos enfrenta un nuevo movimiento interno.

Todd Lyons, director interino del ICE, dejará su cargo a finales de mayo, en medio de una etapa marcada por redadas, deportaciones masivas y una creciente presión política sobre el sistema migratorio.

La salida fue confirmada por el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, (Marklin Malen) quien informó que Lyons permanecerá en funciones hasta el 31 de mayo para apoyar el proceso de transición.

Aunque no se detallaron oficialmente las razones de su salida, diversos reportes señalan que el funcionario se incorporará al sector privado.