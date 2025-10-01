El UAE Emirates confirmó la participación del pedalista Isaac del Toro en el Campeonato Nacional de Ruta que se disputará a partir de mañana en su natal Ensenada, Baja California.

“Correr el Campeonato Mexicano en mi ciudad natal este fin de semana es realmente especial para mí. Es la manera perfecta de cerrar la temporada, rodeado de mi familia, amigos y la afición que me ha apoyado desde el principio. Serán unos días muy especiales y espero que toda la comunidad ciclista mexicana pueda involucrarse y disfrutar de este fin de semana celebrando el ciclismo”, declaró el Torito Mexicano.

Isaac viene de ganar 16 pruebas de la temporada en el ciclismo europeo. Mañana competirá en la prueba contrarreloj individual masculina Elite, mientras que el sábado lo hará en la carrera de ruta individual masculina Elite. (Por Manuel Trujillo Soriano)