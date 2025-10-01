El estado de Jalisco es sede de la Quinta Reunión de Autoridades de los Tres Órdenes de Gobierno, un encuentro de coordinación en materia de seguridad que reúne a representantes de los estados de Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Michoacán, Nayarit y Zacatecas, además de Jalisco.

La mesa de trabajo se desarrolla en las instalaciones de la XV Zona Militar en Zapopan, con la participación de gobernadores, autoridades federales, mandos militares y representantes de los poderes judiciales de las entidades convocadas.

Durante su intervención, el gobernador Pablo Lemus Navarro destacó que la coordinación entre los tres niveles de gobierno y la colaboración interestatal son esenciales para obtener resultados sostenibles en materia de seguridad pública.

Previo al inicio de los trabajos, las autoridades realizaron un recorrido por módulos de exhibición del personal militar, Guardia Nacional y Policía Estatal. El Gobierno de Jalisco reafirmó su compromiso con una estrategia de seguridad conjunta, basada en la modernización de las corporaciones y en acciones de prevención del delito. (Por Edgar Flores Maciel)