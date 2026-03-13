Habitantes de la colonia Seattle, en Zapopan, reportaron fallas constantes en el suministro de energía eléctrica desde el pasado 10 de marzo, situación que se agravó con un corte que inició el 12 de marzo y que, hasta este 13 de marzo, acumula más de 24 horas sin servicio en varias calles de la zona.

De acuerdo con los vecinos, al menos 30 familias resultan afectadas, principalmente en avenida B y calle 8, así como en algunas cuadras de la calle C.

Los habitantes indicaron que la situación es especialmente delicada debido a que en la zona viven personas enfermas y adultos mayores que requieren refrigerar medicamentos o utilizar equipos médicos como aparatos de respiración y ventilación.

Ante ello, solicitaron a la CFE atender de manera urgente la falla y restablecer el suministro eléctrico lo antes posible.