La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte dio a conocer el nombre de los ganadores al Premio Nacional del Deporte 2025. Todos serán reconocidos con un diploma, una medalla de oro y 795 mil pesos. La presidenta Claudia Sheinbaum, será quien entre los premios en una ceremonia que se efectuará este mes de noviembre.

Como era de esperarse el pedalista Isaac del Toro, fue ganador en el deporte profesional por sus logros en la temporada europea.

Mientras tanto en el deporte no profesional, Andrea Maya Becerra de tiro con arco, Alegna González y Uziel Muñoz de Atletismo, además de Osmar Olvera en clavados.

De igual manera serán reconocidos en el Deporte Paralímpico: Luis Carlos López Valenzuela y Osiris Aneth Machado Plata de Paraatletismo.

Como entrenadores: Alejandro Laberdesque Vázquez (atletismo) y Karen Selene Montellano Ruvalcaba (tiro con arco). Además de Araceli Ornelas Caballero (taekwondo) y Leslie Selene Velasco González (parapoerlifting) como jueces.

Finalmente en trayectoria destacada aparecen: Gabriela Belem Agúndez García (clavados), Donovan Daniel Carrillo Suazo (patinaje sobre hielo), José Arnulfo Castorena Vélez (paranatación) y María Lorena Ramírez Nahueachi (atletismo ultramaratones). (Por Martín Navarro Vásquez)