La Serie Mundial tendrá un séptimo juego, luego de que este viernes el equipo de los Dodgers venció 3 carreras por 1 a los Azulejos, en Toronto, para de esta manera ponerle tintes dramáticos al empatar 3-3 el llamado Clásico de Otoño, por lo cual quien gane esta noche será el nuevo campeón en el béisbol de las Grandes Ligas.

La figura en el triunfo de Los Ángeles fue el lanzador Japonés Yoshinobu Yamamoto quien en seis entradas de trabajo, permitió sólo una carrera, seis hits, ponchó a seis y regaló una base por bolas, la única que ha concedido en 15 entradas lanzadas en la Serie Mundial. (Por Martín Navarro Vásquez)