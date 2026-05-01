La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, canceló el resto de su visita a México, incluida su participación en los Premios Platino en Cancún y una gira empresarial prevista en Monterrey.
El entorno de la mandataria española aseguró que decidieron suspender las actividades por un “clima hostil” y acusaron al gobierno mexicano de propiciar protestas y presiones políticas durante la visita.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que Ayuso tiene libertad para expresarse y negó cualquier intento de limitar su participación en eventos públicos.
Los organizadores de los Premios Platino señalaron que desconocen supuestas amenazas contra la ceremonia programada este fin de semana.
Isabel Díaz Ayuso cancela gira en México tras denunciar ambiente hostil
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, canceló el resto de su visita a México, incluida su participación en los Premios Platino en Cancún y una gira empresarial prevista en Monterrey.