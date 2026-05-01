La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, canceló el resto de su visita a México, incluida su participación en los Premios Platino en Cancún y una gira empresarial prevista en Monterrey.

El entorno de la mandataria española aseguró que decidieron suspender las actividades por un “clima hostil” y acusaron al gobierno mexicano de propiciar protestas y presiones políticas durante la visita.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que Ayuso tiene libertad para expresarse y negó cualquier intento de limitar su participación en eventos públicos.

Los organizadores de los Premios Platino señalaron que desconocen supuestas amenazas contra la ceremonia programada este fin de semana.