La presidenta Claudia Sheinbaum no descarta una próxima llamada con su homólogo estadounidense Donald Trump, pero el caso Rocha Moya no sería tema.
“Sí, hablamos muy seguido con el presidente Trump y podemos hablar pronto, tenemos muchos temas en común, entre otros, los mexicanos que viven allá, y también el tema comercial y muchos otros temas. Y esa relación la queremos mantener, eso es muy importante. No necesariamente tenemos que estar de acuerdo en todo, y tenemos que manifestarlo cuando no estamos de acuerdo, pero eso no quiere decir que no busquemos una buena relación”.
Por ello, añade, se van a quedar con las ganas, aquellos que apoyan que haya una confrontación con Trump e insiste en que el caso Rocha Moya viene de una oficina del Departamento de Justicia en el Distrito Sur de Nueva York y que se necesitan pruebas para llevar a cabo su detención, por lo que el encargado de tratar el asunto con el Gobierno de Estados Unidos es el canciller. (Por Arturo García Caudillo)
Sheinbaum no descarta una próxima llamada con Donald Trump
La presidenta Claudia Sheinbaum no descarta una próxima llamada con su homólogo estadounidense Donald Trump, pero el caso Rocha Moya no sería tema.