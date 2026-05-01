La presidenta Claudia Sheinbaum no descarta una próxima llamada con su homólogo estadounidense Donald Trump, pero el caso Rocha Moya no sería tema.

“Sí, hablamos muy seguido con el presidente Trump y podemos hablar pronto, tenemos muchos temas en común, entre otros, los mexicanos que viven allá, y también el tema comercial y muchos otros temas. Y esa relación la queremos mantener, eso es muy importante. No necesariamente tenemos que estar de acuerdo en todo, y tenemos que manifestarlo cuando no estamos de acuerdo, pero eso no quiere decir que no busquemos una buena relación”.

Por ello, añade, se van a quedar con las ganas, aquellos que apoyan que haya una confrontación con Trump e insiste en que el caso Rocha Moya viene de una oficina del Departamento de Justicia en el Distrito Sur de Nueva York y que se necesitan pruebas para llevar a cabo su detención, por lo que el encargado de tratar el asunto con el Gobierno de Estados Unidos es el canciller. (Por Arturo García Caudillo)