La Fiscalía de Justicia de Chiapas dejó en libertad bajo reserva de Ley a 46 de los 48 policías municipales de Huehuetán que el pasado martes fueron detenidos por privación ilegal de la libertad, en tanto que dos quedaron bajo investigación.

El 19 de agosto, elementos de la Secretaría de Seguridad cumplimentaron una orden de aprehensión contra 48 policías municipales, por el delito de privación ilegal de la libertad.

El pasado miércoles, familiares se manifestaron en la presidencia municipal de esa localidad, para exigir información del paradero de los policías, sin obtener respuesta.