El PAN en Jalisco anunció que presentará en el Congreso local una iniciativa denominada “Ley anti-Morenarcos”, con el objetivo de impedir que personas con presuntos vínculos con el crimen organizado accedan a cargos públicos mediante la implementación de filtros desde el registro de candidaturas.

El dirigente estatal del PAN, Juan Pablo Colín, explicó que la propuesta contempla requisitos como la presentación de cartas de no antecedentes penales, así como la aplicación de exámenes de control y confianza, incluidos antidoping y pruebas de polígrafo, para aspirantes a cargos de elección.

“Desde el PAN Jalisco vamos a presentar una iniciativa de la lety antimorenarco. Desde nuestro grupo parlamentario en el Congreso de Jalisco vamos a presentar una ley que obligue a todas las candidaturas a cumplir con filtros reales como la carta de no antecedentes penales, exámenes de control y confianza como lo es el antidoping y las pruebas del polígrafo. Queremos cero espacios al crimen en el poder”.

La iniciativa surge tras señalamientos recientes del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra 10 funcionarios mexicanos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, entre ellos el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza Cázarez y el alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil. (Por Marck Hernández)