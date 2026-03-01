El mediocampista del Toluca, Marcel Ruiz, queda fuera del próxima Mundial tras confirmarse una ruptura del ligamento cruzado anterior y lesión de menisco medial en la rodilla derecha durante el partido ante San Diego en la Concachampions.

Ruiz será sometido a cirugía y su recuperación podría extenderse al menos seis meses.

Su baja representa un golpe para la Selección Mexicana y se suma a la ausencia del portero Luis Ángel Malagón, Gil Mora, Santiago Giménez, César Huerta, Luis Chávez y Edson Álvarez. (Por Martín Navarro Vásquez)