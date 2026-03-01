El mediocampista del Toluca, Marcel Ruiz, queda fuera del próxima Mundial tras confirmarse una ruptura del ligamento cruzado anterior y lesión de menisco medial en la rodilla derecha durante el partido ante San Diego en la Concachampions.
Ruiz será sometido a cirugía y su recuperación podría extenderse al menos seis meses.
Su baja representa un golpe para la Selección Mexicana y se suma a la ausencia del portero Luis Ángel Malagón, Gil Mora, Santiago Giménez, César Huerta, Luis Chávez y Edson Álvarez. (Por Martín Navarro Vásquez)
Marcel Ruiz queda fuera del mundial por lesión en la rodilla
El mediocampista del Toluca, Marcel Ruiz, queda fuera del próxima Mundial tras confirmarse una ruptura del ligamento cruzado anterior y lesión de menisco medial en la rodilla derecha durante el partido ante San Diego en la Concachampions.