El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, formalizó el nombramiento de Vidal Llerenas Morales como nuevo titular del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en sustitución de Santiago Nieto Castillo, por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El relevo ocurre en un contexto de fortalecimiento de la propiedad intelectual y preparación rumbo a la revisión del T-MEC.

Las autoridades destacaron que el IMPI tendrá un papel estratégico para impulsar la innovación, la protección de patentes y el desarrollo tecnológico nacional.

Como parte de esta nueva etapa, el Gobierno federal anunció la creación de aproximadamente 500 plazas dirigidas principalmente a jóvenes especializados en tecnología e innovación.

Entre los objetivos de la nueva gestión destacan agilizar trámites, reducir rezagos y fortalecer la protección legal de desarrollos vinculados con inteligencia artificial y nuevas tecnologías.