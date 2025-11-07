La Secretaría de Salud Jalisco estima que más de 600 mil personas padecen diabetes mellitus en el estado, de las cuales alrededor de 425 mil son atendidas por el IMSS.

Cada año se incorporan entre 10 y 12 mil nuevos pacientes, informó Julio Bueno, titular de Prestaciones Médicas del instituto.

En 2023 se registraron 5 mil 576 muertes por esta causa, cifra menor a la de 2020, cuando se reportaron más de 7 mil fallecimientos.

Para frenar el avance de la enfermedad, la SSJ mantiene campañas de detección, educación y promoción de hábitos saludables, enfocadas en la población de riesgo.

Las autoridades reiteran la importancia del autocuidado como elemento clave para prevenir y controlar la diabetes. (Por Marck Hernández)